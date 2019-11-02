Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması!
Demet Özdemir, Uniq Hall’de sahnelenen “Aşk Geçmişim” adlı oyunu izledi
Demet Özdemir, Uniq Hall’de sahnelenen “Aşk Geçmişim” adlı oyunu izledi.
'Can için gurur verici'
Oyuncu, eski partneri Can Yaman’ın yabancı hayranlarını soran muhabirlere “Can için gurur verici” dedi.
'Tabii ki çok isterim'
Demet Özdemir, “Can Yaman ile tekrar aynı projede olmak ister misiniz” sorusuna ise “Tabii ki çok isterim” diye yanıt verdi.
#olayıngeçmişi
- Can Yaman ve Demet Özdemir 'Erkenci Kuş' adlı dizide başrolü oynamıştı.
- Dizi yayınlandığı dönem boyunca ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak çift bu iddiaları ne tam olarak doğrulamış ne de yalanlamıştı.
- Öte yandan dizinin reklamı için 'aşk yaşıyormuş gibi' davrandıkları da iddia edilenler arasındaydı.
- Dizi devam ederken her fırsatta yan yana olan ikili dizi bittikten sonra hiç yan yana gelmedi.
- Diziyle ilgili bir program olduğunda da Can Yaman katıldı, Demet Özdemir katılmadı. Bu durum hayranlarının kafasını iyice karıştırdı.
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