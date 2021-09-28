Magazin Demet Özdemir'den Engin Öztürk'e doğum günü mesajı

Demet Özdemir'den Engin Öztürk'e doğum günü mesajı

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Demet Özdemir'den Engin Öztürk'e doğum günü mesajı

Oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Engin Öztürk’ün doğum gününü unutmadı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Özdemir, Öztürk'ün yeni yaşını Instagram hesabından kutladı.

28 Eylül 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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TV8’de yayınlanan ve geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde birlikte rol alan Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün arkadaşlığı dizinin final yapmasının ardından da devam ediyor.

Yeni projesi merakla beklenen Özdemir, eski partnerinin doğum gününü unutmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Öztürk'ün yeni yaşını kutladı.

Sette birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demet Özdemir, paylaşımına; "İyi ki doğdun canım, mutlu ol hep..." notunu düştü.

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