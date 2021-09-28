TV8’de yayınlanan ve geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde birlikte rol alan Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün arkadaşlığı dizinin final yapmasının ardından da devam ediyor.

Yeni projesi merakla beklenen Özdemir, eski partnerinin doğum gününü unutmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Öztürk'ün yeni yaşını kutladı.

Sette birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demet Özdemir, paylaşımına; "İyi ki doğdun canım, mutlu ol hep..." notunu düştü.