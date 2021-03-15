Magazin Demet Özdemir'den iddialı poz

Demet Özdemir'den iddialı poz

Magazin

Demet Özdemir'den iddialı poz

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı etkisi altına aldı.

15 Mart 2021, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından siyah bodysiyle fotoğrafını yayınladı. Demet Özdemir'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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