Ünlü oyuncu Demet Özdemir hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından siyah bodysiyle fotoğrafını yayınladı. Demet Özdemir'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.



