Demet Özdemir, 13.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz kenarında çekilen pozlarını paylaştı. Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, güzelliğiyle yine büyüledi.