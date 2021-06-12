Magazin Demet Özdemir'in 23 bin TL'lik plaj stili

Demet Özdemir'in 23 bin TL'lik plaj stili

Magazin

Demet Özdemir'in 23 bin TL'lik plaj stili

Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de İzmir Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde stiliyle de dikkat çekiyor.

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Özdemir, 13.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz kenarında çekilen pozlarını paylaştı. Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, güzelliğiyle yine büyüledi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Bodrum
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Pandemi ile değişen yeni flört trend'leri
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Furkan Andıç: Saksafon çalmaya başladım