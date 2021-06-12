Demet Özdemir'in 23 bin TL'lik plaj stili
Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de İzmir Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde stiliyle de dikkat çekiyor.
12 Haziran 2021, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir, 13.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz kenarında çekilen pozlarını paylaştı. Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.
Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, güzelliğiyle yine büyüledi.
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