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Demet Özdemir'in Instagram hesabına yorum ve mesaj yağdı

Can Yaman ile 2 sezon boyunca ‘Erkenci Kuş’ dizisinde oynayan Demet Özdemir bilindiği gibi; yakında başlayacak ‘Evim’de başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak

15 Ekim 2019, Salı 08:00 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir'in Instagram hesabına yorum ve mesaj yağdı

Dizinin tanıtım fotoğrafını Instagram’da paylaşan Demet Özdemir’e rekor sayıda “Can ile müthiş bir elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış”, “Can’a nasıl ihanet edersin”, “Yeniden Can ile çalışın” şeklinde yorum yağdı.

Demet Özdemir “Güzel bir devirdi ve kapandı” diye konuştu.

Can Yaman: Üstümüze yok

Can Yaman ise şunları söylemişti:

“İddia ediyorum; ekranda Demet ile gelmiş-geçmiş en iyi çift biziz. Üstümüze yok.”


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