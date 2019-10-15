Dizinin tanıtım fotoğrafını Instagram’da paylaşan Demet Özdemir’e rekor sayıda “Can ile müthiş bir elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış”, “Can’a nasıl ihanet edersin”, “Yeniden Can ile çalışın” şeklinde yorum yağdı.

Demet Özdemir “Güzel bir devirdi ve kapandı” diye konuştu.

Can Yaman: Üstümüze yok

Can Yaman ise şunları söylemişti:

“İddia ediyorum; ekranda Demet ile gelmiş-geçmiş en iyi çift biziz. Üstümüze yok.”





Bu haberi de okudularCan Yaman önce Napoli'yi sonra Atina'yı şimdi de Roma'yı yaktı

Haberin fotoğrafları için tıklayın Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım havuz başında sekiz saat sohbet etti