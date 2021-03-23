Magazin Demet Özdemir'in paylaşımıyla gün yüzüne çıktı

Demet Özdemir'in paylaşımıyla gün yüzüne çıktı

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Demet Özdemir'in paylaşımıyla gün yüzüne çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile fırtınalar estiren Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmasa da Erkan Petekkaya ve İbrahim Çelikkol'un birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu dizi ile ilgili heyecanı arttırdı

23 Mart 2021, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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Çarşamba akşamları tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanacak ancak dizinin yeni fragmanı henüz gün yüzüne çıkmadı. Hal böyle olunca da diziyle ilgili meraklar katlandı. Yeni fragmanın yayınlanmamasının nedeni, yeni bölüm sürprizini kaçırmamak için olduğu konuşuluyor.

37. bölümde Erkan Petekkaya’nın da Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olması bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanını sosyal medya hesaplarından yayınlandıktan hemen sonra bir anda yayından kaldırılmasının nedeni henüz anlaşılamadı. Ancak iddialara göre Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’in setten yaptığı paylaşım ile İbrahim Çelikkol ve Erkan Petekkaya’nın setteki bir fotoları da sosyal medyaya düştü.


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