Çarşamba akşamları tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanacak ancak dizinin yeni fragmanı henüz gün yüzüne çıkmadı. Hal böyle olunca da diziyle ilgili meraklar katlandı. Yeni fragmanın yayınlanmamasının nedeni, yeni bölüm sürprizini kaçırmamak için olduğu konuşuluyor.

37. bölümde Erkan Petekkaya’nın da Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olması bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanını sosyal medya hesaplarından yayınlandıktan hemen sonra bir anda yayından kaldırılmasının nedeni henüz anlaşılamadı. Ancak iddialara göre Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’in setten yaptığı paylaşım ile İbrahim Çelikkol ve Erkan Petekkaya’nın setteki bir fotoları da sosyal medyaya düştü.







