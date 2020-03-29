Magazin Demet Sağıroğlu: Corona virüs kaptım 10 gündür hastayım

Demet Sağıroğlu: Corona virüs kaptım 10 gündür hastayım

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Demet Sağıroğlu: Corona virüs kaptım 10 gündür hastayım

Yıllardır ABD-New York’ta yaşayan popçu Demet Sağıroğlu corona virüs kaptığı iddiasını doğruladı.

29 Mart 2020, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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Dün Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı. Yüksek ateş hariç bütün belirtilerigeçiriyorum. 4-5 günü ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine girdim. Biraz halsizim. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım.”
https://www.instagram.com/p/B-RVd99lFC6/


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