Demet Sağıroğlu: Kayahan siyah çelenk yolladı

Kariyerine Kayahan'a vokalistlik yaparak başlayan Sağıroğlu, ilk solo sahne performansı sorulunca unutamadığı bir anısını anlattı:

''Kayahan, müzikteki babamdı. Bir gün 'İlk albümünü ben yapacağım' dedi. Ondan bir tarih istedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ama ortada albüm yok.

'Kayahan ağabey ama bu tarihte söz vermiştiniz, sehpaya çizik attınız' dedim. 'Sehpa değişti' dedi.

'BEN GİDİYORUM ABİ'

Şehrazat ve Uzay Heparı' dan da albüm teklifi gelmişti. 'O halde ben gidiyorum Kayahan abi' dedim. Bana küstü.

Solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan' ı da davet ettim. Mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmıştı, benim adım en alttaydı.''