Demet Şener 25 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz ayın başında bu yana iş insanı Tolga Arman’la flört eden Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Şener, son olarak 25 yıl önce Paris'te çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

İki çocuk annesi Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notunu düştü.

44 yaşındaki ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.