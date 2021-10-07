Magazin Demet Şener 25 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Demet Şener 25 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Magazin

Demet Şener 25 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1994 yılında mankenlik yapmaya başlayan ve daha sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Şener, 19 yaşında çekilen fotoğrafını yayınladı.

07 Ekim 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz ayın başında bu yana iş insanı Tolga Arman’la flört eden Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Şener, son olarak 25 yıl önce Paris'te çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

İki çocuk annesi Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notunu düştü.

44 yaşındaki ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Klişelerin yıkıldığı film
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
16. Contemporary İstanbul Haliç’te açıldı
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Edis'in hatıra filmi
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
4 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kışkırtan yeniay
Öner Döşer
Suna Akyıldız
'Yargı' müthiş
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Banu Alkan Cüneyt Arkın'ı unutamıyor