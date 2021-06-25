Demet Şener 26 yılda gençleşti

İş hayatına atılan Demet Şener, çalışmaya ara verdi ve tatile çıktı. Plajda kızı İrem’in çektiği bir kareyi Instagram’da “Rengim biraz kırıldı sanki” notuyla paylaştı. 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener’in o dönemdeki bir fotoğrafıyla bu görüntüsü karşılaştırıldı ve herkes “Şimdi çok daha iyi görünüyor” diye yorum yaptı.