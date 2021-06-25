Magazin Demet Şener 26 yılda gençleşti

Demet Şener 26 yılda gençleşti

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Demet Şener 26 yılda gençleşti

Demet Şener, Instagram'dan tatilden bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri Şener'in paylaştığı kareyi Türkiye güzeli seçildiği dönemdeki bir fotoğrafıyla karşılaştırıldı.

25 Haziran 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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İş hayatına atılan Demet Şener, çalışmaya ara verdi ve tatile çıktı. Plajda kızı İrem’in çektiği bir kareyi Instagram’da “Rengim biraz kırıldı sanki” notuyla paylaştı. 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener’in o dönemdeki bir fotoğrafıyla bu görüntüsü karşılaştırıldı ve herkes “Şimdi çok daha iyi görünüyor” diye yorum yaptı.

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