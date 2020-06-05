Demet Şener: Aşığız ve çok eğleniyoruz
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında eski basketbolcu Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener evliliğiyle ilgili konuştu.
05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin evliliği 21 Haziran’da birinci yılını dolduracak. Demet Şener geçen bir yılı Şamdan dergisine anlattı.
- ”Birbirimize ilk günkü gibi aşığız.”
- ”Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz.”
- ”İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz.”
- ”Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz.”
- ”Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor.”
- ”Sahil yürüyüşlerimiz, sevdiğimiz mekanlarda içilen kahveler, haftanın belirli günleri şık bir yerde yenilen yemekler, birlikte spor yapmak ortak zevklerimiz.