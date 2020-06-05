Magazin Demet Şener: Aşığız ve çok eğleniyoruz

Demet Şener: Aşığız ve çok eğleniyoruz

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Demet Şener: Aşığız ve çok eğleniyoruz

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında eski basketbolcu Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener evliliğiyle ilgili konuştu.

05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin evliliği 21 Haziran’da birinci yılını dolduracak. Demet Şener geçen bir yılı Şamdan dergisine anlattı.

  • ”Birbirimize ilk günkü gibi aşığız.”
  • ”Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz.”
  • ”İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz.”
  • ”Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz.”
  • ”Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor.”
  • ”Sahil yürüyüşlerimiz, sevdiğimiz mekanlarda içilen kahveler, haftanın belirli günleri şık bir yerde yenilen yemekler, birlikte spor yapmak ortak zevklerimiz.

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