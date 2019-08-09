Demet Şener: Cenk ile puzzle gibiyiz

Çift birlikte ilk röportajlarını Şamdan Plus dergisine verip aşklarını anlattı...

DEMET ŞENER:

“Cenk ile birçok ortak noktamız var. Hayata bakış açımız da yemek yeme tarzımız da aynı. İki insan birbiri için yaratılsa anca bu kadar net bir araya gelirdi. Bir puzzle’ın parçaları gibiyiz.

Cenk’in sevgisini açık ve cesurca göstermesi beni çok etkiledi. İlk başta evililikten bahsederken şaka yapıyor zannettim. Sonra kendimizi nikah masasında bulduk. Eşime gözüm kapalı güvendim. Kendimi ona bıraktım. Bu, sonsuza kadar da böyle devam edecek.”

CENK KÜPELİ:

“Bizi ortak bir arkadaşımız tanıştırdı. O an Demet’in yüzüne bakıp konuşamamıştım bile. İlk göz göze geldiğimiz an aşık olduğumu hissettim. Evlenmek ilişkimize heyecan kattı.

En güzel yanı da beraber uyuyup uyanmak. Aşıksanız, güven sarsıcı bir hareket yapmazsınız. Heyecanınız bitmez. Gözlerine tutkuyla bakarsınız. Böyle bir kadınla olduğum için gurur duyuyorum. Ama Demet’e hayranlığımın temel nedeni; eğlenceli ve dürüst olması.”

HALİL KALMUK/ POSTA