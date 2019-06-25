Demet Şener-Cenk Küpeli evliliğinde son dakika gelişmesi!

Çiftin nikahında Cenk Küpeli'nin anne-babası Oya ve Avni Küpeli'nin olmadığı ortaya çıktı.

Cenk Küpeli dün Kanal D'deki 2. Sayfa'ya bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

''Evleneceğimizi aileme 3 gün kala söyledim. Daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu sebeple katılmadılar. Küs değiliz, ama kırgınlık oldu. 'Niye son anda söylüyorsun, birbirinize biraz daha süre tanısaydınız' diye tepki verdiler. Demet, anne ve babamla henüz tanışmadı. Ama ailem evliliğe ve Demet'e karşı değil.''

Cenk Küpeli sözlerine şöyle devam etti:

''Ailemi ve Demet'i en kısa sürede bir araya getireceğim. Aslında Demet de annem gibi düşünmüştü. 'Biraz bekleyelim' demişti. Ama ben bir an evvel nikah masasına oturmak istedim. Bu arada eşim hamile değil. Kısmetse bebek isteriz tabii.''

DEMET ŞENER'İN KAYINPEDERİ İBRAHİM KUTLUAY'IN ARKADAŞI ÇIKTI

2. Sayfa programında bugün de Demet Şener'in kayınpederi Avni Küpeli'nin İbrahim Kutluay'ın arkadaşı olduğu iddia edildi.

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli

İbrahim Kutluay



