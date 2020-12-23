Demet Şener, Demet Akalın sorusunu es geçti
Demet Şener, önceki gün Bebek’teki bir güzellik merkezinde görüntülendi.
23 Aralık 2020, Çarşamba 08:33 Son Güncelleme:
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Demet Akalın geçen hafta programında ağırladığı Azeri şarkıcı Günel’i yıllardır konuşmadığı Demet Şener’e benzetmiş, “Demet güzel kadındır” demişti. Bu sözler barış mesajı olarak yorumlanmıştı.
'Acelem var'
Demet Şener önceki gün bir güzellik merkezinde bakıma girdi. Eski manken, Demet Akalın’ın sözleri hatırlatılınca gerildi. Soruları duymazdan geldi, “Acelem var” demekle yetindi. (Ali Keser)
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