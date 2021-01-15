Demet Şener: Evliliğimiz o noktada tıkandı!

Cenk Küpeli ile evliğini sürpriz şekilde sonlandıran Demet Şener, önceki gün Bebek’te bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi. 43 yaşındaki eski model, kendisini bekleyen muhabirlere, "Beni çok seviyorsunuz anladım" diye takıldı.

Cenk Küpeli’ye borçları sebebiyle ortak yaşadıkları eve icra geldiği haberlerini yalanlayan eski model, "Hiç böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim açıklamamız neden inandırıcı değil, anlamıyorum. İlla ki altında bir şey mi aramak lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrılık sonrası Cenk Küpeli’nin babası tarafından sosyal medyadan tekrar takibe alınması hatırlatılınca Şener, "Babasıyla hiçbir zaman takipten birbirlerini çıkarmadılar. Bu, geçmişe dönük Cenk’in fotoğraflarına bakıp görülür. Hiç böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

'Artık bu arabayı kullanmayacağım'

Cenk Küpeli’nin kendisi için aldığı arabayı kullandığı görülen 43 yaşındaki iş insanı, "Artık bu arabayı kullanmayacağım” dedi.

Şener’e, Cenk Küpeli’nin yaşadığı eve gelip gitmesi sorulunca, "Her zaman gelebilir. Bize bakıyor iyi miyiz değil miyiz diye. Çocuklarla görüştü. Köpeğimizin bir tanesi iki gündür ondaydı, onu getirdi" ifadelerini kullandı.

'İnsanlar seviyeli ayrılıklara alışkın değil'

"İnsanlar böyle seviyeli ayrılışlara alışkın değil herhalde" diyen eski manken, "Kavgamız yok. İnsanlar seviyeli ayrılıklara alışkın değil, altında bir şey arıyor. Ama bir şey yok merak etmeyin" açıklamasını yaptı.

'Hazır hissetmiyorum'

Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin, Cenk Küpeli’nin çocuk isteği olmuştu. Demet Şener’in başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu baktığı ancak; daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi.

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Demet Şener, konuyla ilgili; "Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim" açıklamasını yapmıştı.







