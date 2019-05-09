Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay aleyhinde, iki çocuğunun nafakasını ödemediği iddiasıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. Mahkeme ayrıca Kutluay’ın 1 ay süreyle Şener’e yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Ancak İbrahim Kutluay’ın uzaklaştırma kararına uymaması nedeniyle Demet Şener, eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Bu haberin ardından Demet Şener internette gündem oldu. Peki, Demet Şener kimdir? İşte detaylar…

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Naime ve Fikret Şener çiftinin üç çocuğu arasından en küçüğü olan Demet Şener, lise eğitimini İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlenmiştir. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

TELEVİZYON

1997 Bir Demet Tiyatro

1997 Böyle mi Olacaktı

1999 Asansör ,

SİNEMA FİLMİ/YARDIMCI KARAKTER

1999 Kahpe Bizans

2000 Aşk Hırsızı

2000 Hemşo Tatyana

2000 Gölge Gölge TV Dizisi/Başrol Oyuncusu

2002 Reyting Hamdi Konuk Oyuncu TV Dizisi/Konuk Oyuncu