Demet Şener kimdir?
Demet Şener ve İbrahim Kutluay arasında sular durulmuyor. Anlaşmalı olarak boşanan ünlü çift nafaka krizi yaşıyor. Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararına uymaması nedeniyle şikayetçi oldu. Bu olayın ardından ünlü çift magazin gündemine oturdu. İnternette sıklıkla Demet Şener kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Demet Şener hakkında detaylar…
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay aleyhinde, iki çocuğunun nafakasını ödemediği iddiasıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. Mahkeme ayrıca Kutluay’ın 1 ay süreyle Şener’e yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Ancak İbrahim Kutluay’ın uzaklaştırma kararına uymaması nedeniyle Demet Şener, eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Bu haberin ardından Demet Şener internette gündem oldu. Peki, Demet Şener kimdir? İşte detaylar…
DEMET ŞENER KİMDİR?
Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Naime ve Fikret Şener çiftinin üç çocuğu arasından en küçüğü olan Demet Şener, lise eğitimini İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.
Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlenmiştir. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.
TELEVİZYON
1997 Bir Demet Tiyatro
1997 Böyle mi Olacaktı
1999 Asansör ,
SİNEMA FİLMİ/YARDIMCI KARAKTER
1999 Kahpe Bizans
2000 Aşk Hırsızı
2000 Hemşo Tatyana
2000 Gölge Gölge TV Dizisi/Başrol Oyuncusu
2002 Reyting Hamdi Konuk Oyuncu TV Dizisi/Konuk Oyuncu