Demet Şener: Kimsenin gelirini araştırmıyoruz

Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli için geçen mayısta “Aramızdaki aşk henüz bitmedi” demişti. Temmuzda “Allah kimseyi aşksız bırakmasın” temennisinde bulunan eski kraliçe ağustostan beri iş insanı Tolga Arman ile birlikte. Demet Şener, “Fakir bir erkek ile de birlikte olurum” diyen Çağla Şıkel’e destek verdi.

‘TOLGA İLE ÇOK MUTLUYUM’

“Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın bunu anlatmak istemiş. Aşk bu, kimle olursa aşkı yaşamak çok güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Karşımızdakinin gelir gider durumunu araştırmıyoruz. Belli bir işi olsun, onun dışında aşk yani.” Demet, Tolga Arman’a dair de “Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyuz” dedi.

‘YAŞLANMAKTAN KORKMUYORUM’

44 yaşındaki Demet Şener formunu spora borçlu. İki çocuk annesi olan eski manken, “Vücuduma çok iyi bakıyorum. İrem ile Ömer’i okula gönderdikten sonra her sabah antrenman yapıyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Tencere yemeklerini tercih ediyorum. Kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve limon suyunu karıştırıp her gün içiyorum. Bu yüzden de hiç yaşlanma korkum yok” dedi.