Magazin Demet Şener modacı oldu

Demet Şener modacı oldu

Magazin

Demet Şener modacı oldu

Demet Şener uzun süredir üzerinde çalıştığı tekstil markası ‘Demet Şener İstanbul’un tanıtımını Raffles Otel’de yaptı. İşte Demet Şener ve markası hakkında merak edilenler...

15 Mart 2020, Pazar 07:47 Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı davetler ertelenirken koleksiyonunuzu tanıtmaktan vazgeçmediniz.

Davetin yapıldığı yer otel tarafından özel olarak dezenfekte edildi. Davetli sayısını az tuttuk. Ben de tüm önlemlerimi aldım. Dezenfektanla dolaşıyorum.

Tasarımlarınız gardırobunuzdaki kıyafetlerin aynısı değil mi?

Hepsi benim tarzım. Ama renklerde daha cesur davrandım. Hazırlık toplam 6 ay sürdü. 60 parçalık kış koleksiyonuna başladık bile. Şimdiden Dubai ve Londra’dan teklifler aldım.

Eşiniz Cenk Küpeli hangi konularda fikir verdi?

En başından bu yana kendi adıma bir marka yaratmam konusunda beni cesaretlendirdi. Süreç boyunca da yanımdaydı.

Dünyada ve Türkiye’de hangi ünlüleri giydirmek istersiniz?

Koleksiyonumdan kim bir parça giyerse çok mutlu olurum. Özel birini düşünmedim.

Kıyafetlerinizi neden ünlü bir model yerine vitrin mankenleri ile tanıttınız?

Gelenlerin bir ön fikri olsun diye cansız mankenleri tercih ettim. Bol modelli bir defile de yapacağım.

Demet Şener’i oğlu Ömer, kızı İrem ve eşi Cenk Küpeli de yalnız bırakmadı.


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