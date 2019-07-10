Demet Şener yoga okulu açacak

Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli’yle, balayına çıkmadan bir gün önce Yoga Eğitmenliği Sertifikası’nı kazandı. Eşiyle Roma ve Milano giderek İtalya turu yapan eski model, İstanbul’a adım atar atmaz, yoga okulu açacak. İlk olarak Etiler’de yer bakacak Şener, istediği yeri bulamazsa diğer semtleri araştıracak.

Uzun süredir yaptığı yogayı hobiden profesyonel hale taşıyan Şener’e, en büyük desteği ise eşi Küpeli veriyor. Yurt dışında yoga kıyafetleri satan bir markayla anlaşan eski model, kendi tasarladığı ürünleri ise merkezinde satışa sunacak. Şener, ailesinden kalan tüm vakti, merkezinde öğrencileri için ayıracak.