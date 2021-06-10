Demet Şener, 12 Haziran'da 15 yaşına basacak olan kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü iki gün erken kutladı. Kızı ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Şener, duygusal bir yazı kaleme aldı.

'SENİ DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Eski manken, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki doğdun benim güzel kızım. Ben anneliği seninle öğrendim. Ne mutlu ki bu muhteşem duyguyu senin gibi harika bir kız çocuğuyla tattım. Hep böyle güçlü, ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan, özgür bir kız ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Çok mutlu ol anneciğim."

2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor. Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.