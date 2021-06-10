Magazin Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a: Ben anneliği seninle öğrendim

Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a: Ben anneliği seninle öğrendim

Magazin

Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a: Ben anneliği seninle öğrendim

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

10 Haziran 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Şener, 12 Haziran'da 15 yaşına basacak olan kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü iki gün erken kutladı. Kızı ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Şener, duygusal bir yazı kaleme aldı.

'SENİ DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Eski manken, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki doğdun benim güzel kızım. Ben anneliği seninle öğrendim. Ne mutlu ki bu muhteşem duyguyu senin gibi harika bir kız çocuğuyla tattım. Hep böyle güçlü, ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan, özgür bir kız ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Çok mutlu ol anneciğim."

2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor. Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İhanetin delili daha ne olabilir?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yıldızlar Kaş'ta
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Her sezon yeni bir ceket tasarlamaktansa gelecek için umut tasarlamalıyız
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalya'yı salladı