Magazin Demet Şener'den nostaljik paylaşım

Demet Şener'den nostaljik paylaşım

Magazin

Demet Şener'den nostaljik paylaşım

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

12 Mart 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Şener, Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki eski manken, gönderisine, "Minik Demet" notunu düştü.


https://www.instagram.com/p/CMReJw-DMdB/


Şener'in nostaljik paylaşımı takipçilerinden yaklaşık 15 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

İlgili Haberler
Demet Şener ölümden döndü!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Hoşça kal Rasim ağabey
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Misafirim var
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Çakır sessizliğini bozdu: İftirayla yol yürünmez!