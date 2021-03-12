Demet Şener, Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki eski manken, gönderisine, "Minik Demet" notunu düştü.









Şener'in nostaljik paylaşımı takipçilerinden yaklaşık 15 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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