Demet Şener'den nostaljik paylaşım
Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
12 Mart 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Demet Şener, Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki eski manken, gönderisine, "Minik Demet" notunu düştü.
https://www.instagram.com/p/CMReJw-DMdB/
Şener'in nostaljik paylaşımı takipçilerinden yaklaşık 15 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.