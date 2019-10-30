Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli ilk kez konuştu:

"Demet Şener nispet için evlendi"

Avni Küpeli, "Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.

Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’ı değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz. Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor." dedi.

Demet Şener’in eşi Cenk Küpeli, babası Avni Küpeli’nin iddialarına yanıt verdi.

Büyük bir aşkla evlendim

Cenk Küpeli, "Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadın ile kendi rızam ile büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım.

Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil, kendi kararımın bir sonucudur.

Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir.

Ailemin de başımın üstünde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum." açıklamasını yaptı.

#olayıngeçmişi

Demet Şener ve Cenk Küpeli haziran ayında evlenmişler ve Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti. Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.





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