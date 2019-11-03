Demet Şener, yeni ailesi hakkında yakın zamanda yaptığı açıklamada İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem ve oğlu Ömer'in, yeni eşi Cenk Küpeli ile iyi anlaştığını söylemişti.





Cenk Küpeli ve 13 yaşındaki İrem Kutluay arasında belki de ilk tartışma yaşandı.









Geçtiğimiz günlerde kalabalık bir mekanda yüksek sesle tartışan Cenk Küpeli ve İrem'in arasındaki gerginliğin büyümesini Demet Şener önledi.





Kızının moralini düzeltmek için önce sinemaya ve alışverişe götüren Demet Şener, ardından Cenk Küpeli ile İrem'i bir araya getirdi ve barıştırdı. Olayı tatlıya bağlıyan çiçeği burnunda aile, buzları eritti.





Ne diyelim, aile arasında olur öyle...