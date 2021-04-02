Oğuzhan Koç önceki gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç ile Etiler’deki Elbet isimli restoranda yemek yedi. Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç yeni bir film müjdesi verdi. Koç “Güzel bir senaryo üzerinde çalışıyorum, becerebilirsem hayata geçirmeyi istiyorum. Hayranı olduğum Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz ile oynamak isterim” dedi.

"Oyunculuğunun hastasıyım"

Sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdıran Oğuzhan Koç “Demet’in de oyunculuğunun hastasıyım. Hiç konuşmadık ama birlikte oynamak güzel olur” dedi.