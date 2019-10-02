Demet'ten Alişan'a "Buse'li" gönderme! 'Eskiden daha cimriydin'
Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü 6 yıl sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında son bulmuştu
Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı.Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.
'Hiçbir masraftan kaçmadım'
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.
'Buse'li hayat
Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın; 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' mesajını yazdı.
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