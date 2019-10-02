Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı.Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.

'Hiçbir masraftan kaçmadım'

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.

'Buse'li hayat

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın; 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' mesajını yazdı.





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