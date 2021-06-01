Boğazında bir yumru fark eden Demi Jones, bununla ilgili gerekli testleri yaptırmak istedi. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle tahliller altı kez iptal edildi. Sonunda test yaptırmayı başaran Demi Jones'un boğazındaki yumrunun tiroid kanseri nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Daha önce gittiği doktorların bu yumrunun zararsız olduğunu söylediğini belirten TV yıldızının tedavisine başlandı.

ZARARSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Tedavisinin olumlu seyrettiği öğrenilen 22 yaşındaki Jones, yaşadığı kabus dolu iki yılı anlattı. Buna göre; 2019 yılında boynunda bir yumru hisseden Demi Jones, hemen doktora gitti. Doktorlar bazı kan testleri ve görüntülemeler yaptıktan sonra bunun zararsız bir nodül olduğunu söyledi. Demi Jones doktorların kendisine boğazında zararsız bir nodül olduğunu söylemesinden sonra 2020'de 'Love Island' adlı yarışmaya katıldı. Boğazındaki şişliği fark eden seyirciler kendisini uyardı. Jones da tekrar doktora gitmeye karar verdi.

TİROİD KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle test için aldığı altı randevu da hastane tarafından iptal edildi. Jones, daha önce yaptırdığı testlerin sonuçlarına güvenerek bu konuda endişe duymayı bıraktı. Fakat üvey babası Adrian'ın başına gelenler yüzünden daha fazla adım atması gerektiğini düşündü. Sonunda hastaneye giden Demi Jones'un tiroid kanseri olduğu ortaya çıktı. Yumru, operasyonla alındıktan sonra Jones hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

OPERASYON GEÇİRECEK

İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklama yapan genç kadın, haberi aldığında ağlayarak annesini aradığını anlattı. Hastalığının tedavi edilebilir olduğunu belirten Demi Jones, bir kez daha operasyon geçirecek. Daha sonra tedavi için hayatının geri kalanında hormon ilaçları kullanacak.

"SORUN YOK" DENMESİ ÜZERİNE İYİ Kİ ISRAR ETTİ...

Demi Jones, insanların tiroid kanseriyle ilgili farkındalıklarını artırmak için yaşadıklarını anlattığını söyledi. Gittiği ilk doktorun "sorun yok" demesine inanıp tekrar test için ısrar etmeseydi kanserin çok ilerleyebileceğini anlattı. Kısıtlamalar nedeniyle yedi ay boyunca hastanelerin kendisine randevu vermediğini ancak kendisinin bu konuda ısrarlı olduğunu sözlerine ekleyen Demi Jones, boğazında ameliyat iziyle çekilen bir pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.