Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla şöhreti yakalayan daha sonra ise kariyerine manken olarak devam eden Demi Rose, Instagram sayfasından takipçileriyle özel hayatını sıklıkla paylaşıyor. 25 yaşındaki model, bir jet ski üzerinde olduğu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.