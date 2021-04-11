Magazin Demi Rose'dan jet ski paylaşımı

Demi Rose'dan jet ski paylaşımı

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Demi Rose'dan jet ski paylaşımı

26 yaşındaki İngiliz manken Demi Rose, sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Rose son olarak jet ski üzerinde olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

11 Nisan 2021, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla şöhreti yakalayan daha sonra ise kariyerine manken olarak devam eden Demi Rose, Instagram sayfasından takipçileriyle özel hayatını sıklıkla paylaşıyor. 25 yaşındaki model, bir jet ski üzerinde olduğu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

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