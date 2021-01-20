Türkiye Demir bariyerlere asılı kalan vatandaş, aracını 10 dakika önce almış

Demir bariyerlere asılı kalan vatandaş, aracını 10 dakika önce almış

Türkiye

Demir bariyerlere asılı kalan vatandaş, aracını 10 dakika önce almış

Konya'daki kar yağışından dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden İsmail Akay aracıyla birlikte demir bariyerlere asılı kalmıştı. Aracı 10 dakika önce aldığını söyleyen Akay, "Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti" dedi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kaza önceki gün öğle saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı pikap, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı.

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Bariyerleri kıran pikap asılı kalarak, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Akay ise çevreden gelen vatandaşların yardımıyla camdan dışarı çıkartılarak, kazadan yara almadan kurtuldu.

Aracı 10 dakika önce satın almış 

Çiftçilik yapan 4 çocuk babası İsmail Akay yaşadığı şoku hala üzerinden atamadı. Olayı anlatan Akay:

"Araba birden kayıp karşı şeride geçti. Anlatılacak bir durum değil. Allah'ın yardımını orada birebir hissettim. İndikten sonra bunun bir mucize olduğunu anladım. İki dakika araç içerisinde kaldım. Aracın dengede olduğunu kontrol ettim. Daha sonra panik yapmadan araç içerisinden çıktım. Rabbim bana yeni bir hayat verdi. Bunu benim ikinci hayatım. 10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım. Daha satışını bile üzerime almamıştım"

Mucize

Allah'ın kendisini çocuklarına bağışladığını belirten Akay, "Aracın içerisinden iki dakika sonra çıktım. Araba aşağıya düşecek diye insanları uyarmaya çalıştım. Şimdi düşündüğüm de ben onları nasıl yaptım diyorum. Arabayı dengeyi alıp sallanmadığını bile kontrol ettim.

Araba bir demirin tutmasıyla askıda duruyordu. Normalde bu kazayı aileme söylemeyecektim. Kazanın bu kadar yayılacağını düşünmemiştim. Allah'ım beni çocuklarıma bağışladı. Bu bir mucize. Alacak nefesimiz varmış" dedi.

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