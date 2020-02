Demir eksikliğine çözüm önerisi: C vitamini

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, demir eksikliği anemisi tanısında izlenmesi gereken süreç, alınması gereken önlemler ve tedavisi gibi birçok konuya dikkat çekti. Demir eksikliğine ne iyi gelir diyenler için çeşitli gıdalar önerdi ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Demir eksikliği anemisi tanısı için hastanın yakınmaları ve kliniği doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Calap, "Değerlendirme sırasında özellikle hastanın daha önce yaşadığı sağlık sorunları, aile öyküsü, kullanmış olduğu ilaçlar ve mevcut hastalıkları dikkate alınmalıdır." dedi.

Tedavinin en etkili kısmı demir eksikliğine sebep olan nedeni bulup tedavi etmek

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, "Örneğin, hastanın zaman zaman hafif kanamalarla seyreden bir peptik ülseri var ise bunun tedavi edilmesi kanamaya bağlı sindirim sistemine ait kaçağı durduracağı için aneminin tekrarlamasını engeller. Kadınlarda menstrüel sürecin kontrol altına alınması da demir eksikliği tedavisinde önemlidir. Menstrüel kanaması yoğun olan kadınların hormonal destek alıp, siklus dönemlerini düzenlemeleri önerilir, böylelikle genital sisteme ait kanama kontrol altına alınacağından anemi önlenir. Demirin yanı sıra kanda eksik olan maddeler ve mineraller de takviye edilmelidir; vitamin B12 eksikliğinde vitamin B12, folik asit eksikliğinde folik asit, kronik böbrek yetmezliğinde eritropoietin takviyeleri gibi. Eğer demir eksikliğine bağlı anemi yaşam kalitenizi düşürecek boyutta ise kan transfüzyonu da tedavinin seçeneklerinden biridir. Hemolitik anemi diye bilinen anemi tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar da kullanılır. Özellikle bağışıklık sisteminin alyuvarlar yapımını durdurduğu ya da parçaladığı durumlarda bu ilaçlara başvurulur. Ayrıca kemik iliğinin hastalıklarına bağlı kansızlıklarda kemik iliği nakli de seçenekler arasındadır." ifadelerini kullandı.

C vitamini içeren besinler korunmanıza yardımcı oluyor

Demir eksikliği tedavisinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli ilaç kullanımının tedaviye yanıt yüzdesini arttırdığını söyleyen Dr. Calap, "Demir eksikliği ilaçları aç karına kullanılmalı ve kesinlikle süt ve süt ürünleri ile birlikte tüketilmemelidir. Vücutta yeterli demir depolanabilmesi için en az 3-6 ay boyunca ilaç kullanımına devam edilmelidir. Demir ilaçları doktor önerisiyle kullanılmalı ve yine doktora danışılmadan bırakılmamalıdır. Demir eksikliğinden korunmak için alınacak ilaçların yanı sıra sakatat, kırmızı et, pekmez gibi gıdalar ve C vitamini içeren besinler tüketmek de faydalıdır. Demir eksikliğinin tedavisinde C vitamininin sık tüketilmesi konusu, üzerinde vurgu yapılması gereken bir konudur, zira C vitamini demirin bağırsaklardan emilimini artırır." dedi.

'kafeinli içeceklerden uzak durun'

Dr. Calap, "Toplumda en çok merak edilen konulardan biri olan demir eksikliğinden korunmak için kayısı, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve bolca tüketilmelidir. Demir eksikliğinde ne yenmemeli sorusu da oldukça önemlidir. Kafeinli içecekler, süt ve kepek demir emilimini azalttığı için sık tüketilmemelidir. Ayrıca B 12 vitamini alımı da demir eksikliğinde oldukça önemlidir. Çünkü B12 kırmızı kan hücrelerinin kemik iliğinde üretilmesini sağlar ve eksikliği kansızlığa yol açabilir." şeklinde konuştu.

Alimünyum ve çelik saklama kapları kullanmamaya özen gösterin

C vitamini demirin emilimini artırdığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, "Bu nedenle yumurtanın portakal suyu veya domatesle, köftenin yeşil salata ile tüketilmesi demir emilimini artırmak açısından önemlidir. Mayalı ekmekteki demir mayasız ekmeğe göre daha çok emilir. İyi pişmemiş kuru baklagiller ya da kepek ekmeği demir emilimini azaltır. Posalı gıdalarla beslenme demir emilimini azaltır. Gıdaları saklamakta kullandığımız alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke de demir emilimini azaltır." dedi.

Çay tüketiyorsanız demli olmamasına özen gösterin ve limonla tüketin

Toplum olarak çay ve kahveye olan tutkumuz konusuna dikkat çeken Dr. Calap, "Demir eksikliğini önlemenin bir yolu da çay ve kahveyi yemek sırasında ya da hemen sonrasında tüketmemekten geçiyor. Çay ve kahveyi mümkün olduğunca ara öğünlerde tüketmeye özen gösterin. Ayrıca çayı olabildiğince açık ve limon eşliğinde tüketmeye gayret edin." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.