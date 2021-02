Demir yetersizliği anemisi ve beslenme

Gerekli görüldüğü durumlarda hekim, demir takviyesi verir ve bir diyetisyen kontrolünde demirden zengin beslenmeye geçilebilir. Gereğinden fazla demir alımı da sağlık problemlerine yol açacağından mutlaka bir hekim kontrolünde alınmalıdır. Genel sağlık durumunda bir problem olmayan, herhangi bir emilim bozukluğu olmayan bireylerde yeterli demir alımı demir yetersizliği anemisinin önüne geçer.

Demir birçok besinde bulunmasına karşın demirin emilim oranları farklılık gösterir. Hayvansal yiyeceklerdeki demir emilim oranı, bitkisel yiyeceklere nazaran çok daha fazladır. Bu durumda et grubunun demirin en iyi kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 4 Kırmızı etin demir içeriği beyaz etten daha yüksektir. 4 Et grubundan sonra yumurta, kuru baklagiller, yeşil sebzeler, pekmez ve kuru meyveler de iyi kaynak olarak sıralanabilir. 4 Proteinden yetersiz beslenen bireylerde demir emilim oranının düştüğü bilinmektedir. 4 Demir içeren besinlerle birlikte tüketilen çay veya kahve demir emilimini azaltır. Yemekten bir saat sonra içilmesi demir emilimi açısından çok daha uygun olacaktır. 4 Demir içeren besinlerle birlikte alınan C vitamini, demir emilimini artırır. Etin yanında limonlu salata yemek gibi.





İlgili Haberler Her hareketli çocuk hiperaktif değildir





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.