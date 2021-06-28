Muğla ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Marmaris ilçesinde partisinin hizmet binasının bulunduğu Sevgi Yolu’na yoğun bir araç konvoyu ile geldi. Sevgi Yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Akşener’i görmek isteyen Emine Erdoğan sıcaktan fenalaşarak olduğu yere yığılırken, beton zemine kafasına çarptı. Yere düşen kadın için, doktor var mı? çağrısı yapıldı. Akşener’in yanında esnafla görüşen eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi kızı ve doktoru Isparta Milletvekili Aylin Cesur çağrıyı duyarak yerde yatan kadının yanına koştu.

MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Cesur, kadını kontrol ettiğinde nefes alamadığını ve titreme nöbeti geçirdiğini tespit edince çevrede toplanan esnaftan kaşık istedi. Bir esnaf tatlı kaşığını Cesur’a verdi. Cesur, kaşıkla kadının ağzını açarak nefes vermesini sağlayıp, ardından suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Terörle Mücadele Grup Amiri Komiser Dursun Tuğran ilk müdahalesi yapılan kadını kucaklayarak gelen ambulansa götürdü. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Erdoğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisini devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları DHA’ya anlatan Aylin Cesur, "Hanımefendi düşmüş. Neden düştüğünü bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla epileptik nöbet geçiriyor. Düşme sonucu kafa beton zemine çarpmış küçük bir nöbet geçirmiş. Kontrol ettiğimde nefesi kesilmişti ve tatlı kaşığı ile açtım. Yapılan müdahale ile tekrar nefes almaya başladı. Şu an için hayati tehlikesi yok" dedi.

KONSERDE FENALAŞAN SOLİSTE İLK MÜDAHALEYİ YAPMIŞTI

İYİ Partili Aylin Cesur, Kasım 2018'de Isparta'da düzenlenen bir konser esnasında fenalaşan soliste ilk müdahaleyi yapmıştı. Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen solist, hastanede ameliyata alınmıştı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla)(DHA)



