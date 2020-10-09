Yemek Her derde deva: Demirhindi şerbeti tarifi

Her derde deva: Demirhindi şerbeti tarifi

Yemek

Her derde deva: Demirhindi şerbeti tarifi

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi olan demirhindi şerbeti birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için demirhindi şerbeti tarifi arıyor ya da demirhindi şerbeti nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Demirhindi şerbeti yapılışı için haberimize göz atın.

09 Ekim 2020, Cuma 11:13 Son Güncelleme:
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Özellikle Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen demirhindi bitkisi tam bir şifa deposu. Sevdiklerinize hazırlamak için demirhindi şerbeti tarifi arıyor ya da demirhindi şerbeti nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Demirhindi şerbeti yapılışı için haberimize göz atın.

Demirhindi şerbeti tarifi

Demirhindi şerbeti malzemeleri

  • 100 gram demirhindi
  • 1 litre su (5 su bardağı)
  • 2 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 dal adaçayı
  • 1 tutam ıhlamur
  • 1 baş zencefil

Demirhindi şerbeti yapılışı

Kabuklarını temizlediğiniz demirhindileri tencereye alın. Üzerine 1 litre suyu koyun ve bir gece bekletin. Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın. 1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şerbeti soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra servis edin. 

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