Selma Kazanç, Demirköprü Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk kadın başkan oldu. Kırmızı siyahlı takım İzmir 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor ve şampiyonluk hedefliyor.

Oğulları Bulut ve Rüzgar’ı da kulübün altyapı takımlarına kayıt ettiren 39 yaşındaki Selma Kazanç, "Ortaokul çağlarımda Bursaspor’un altyapısında futbol oynadım. Uzun yıllar futbolla uğraştım. İki oğlumun da futbolu sevmesi nedeniyle 10 yıldır oturduğumuz mahallemizin takımı Demirköprü Spor Kulübü’nü seçtik" dedi.

Kulübü ayakta tutmak için çabalıyor

Demirköprü Spor Kulübü’nde yaklaşık 1 yıldır yöneticilik görevini üstlenen Selma Kazanç, kulübün altyapısını ayakta tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Sponsor bulup, çeşitli turnuvalar düzenleyen Selma Kazanç, yeri geldi elleriyle kulüpte velilerle birlikte sarma sardı. Kazanç, waffle ve kısır yapıp futbol okulundaki minik kramponlara ziyafet çekti.

Kulübe katkı sağlamak için bir yakınının dükkanında baklava sattıklarını belirten Başkan Kazanç, “Tesislerimizdeki sahanın bir bölümü kaçak nedeniyle su içinde kalıyordu. Karşıyaka Belediyesi’nin desteğiyle zemini kaldırıp, altyapı borularını yeniledik. Tesisin kırılan kapısını tamir ettirdik. Sponsor desteğiyle soyunma odalarını boyattık, tuvaletleri komple değiştirdik. Duşakabin yaptırdık” şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, “Kadına Şiddete Hayır” mesajı veren kulüp başkanı Selma Kazanç şöyle konuştu:

“İnşallah kadınların mutlu olduğu, kadınların egemen olduğu, rahat rahat sokakta gezebildiği, rahatça konuşabildiği bir ülkeye dönüşelim. Sokakta dayak yiyen kadın olmasın. Bütün anneler mutlu olsun. Şiddetin önü kesilsin. Erkeği de kadını da kadın doğurdu. Bu yüzden kadın o şiddeti yaşamamalı. Umarım çok güzel günler bizi bekler. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum. Demirköprü Spor Kulübü olarak hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.”

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