Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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