Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

27 Şubat 2021, Cumartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır."açıklaması yapıldı.

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