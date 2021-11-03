Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Valiliği uyardı! Perşembe gününden pazartesi gününe kadar etkili olacak