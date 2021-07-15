Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Darbeciye mektup
Rauf Tamer
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak