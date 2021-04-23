Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alıyor

23 Nisan 2021, Cuma 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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