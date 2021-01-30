Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvuru süresinin ilan tarihinden itibaren 15 gün olduğu açıklaması yapıldı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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