Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
04 Haziran 2021, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.
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