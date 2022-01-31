Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD Dr. Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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