Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü dün ilan yayımladı. Yapılan açıklamada "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Duyurunun ardından bu pozisyonla ilgilenenler "Başvuru nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.

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