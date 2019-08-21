Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

İlanın ardından istenilen belgeler ve aranan şartlar araştırılmaya başlandı.