Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Demiroğlu Bilim Üniversitesi bugün geçtiği ilanda 1 doçent ve 4 Dr. öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuruların nasıl yapılacağı adaylar tarafından iletilmeye başlandı.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.
İlanın ardından istenilen belgeler ve aranan şartlar araştırılmaya başlandı.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ