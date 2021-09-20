Türkiye Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacağını açıkladı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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