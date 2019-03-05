Demirören Grubu'ndan İDDAA açıklaması

Demirören Grubu, cumartesi günü alt liglerde oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan ifadelere ilişkin bir açıklama yayınladı

05 Mart 2019, Salı 18:32 Son Güncelleme:
A A
Demirören Grubu'ndan İDDAA açıklaması

Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı.

Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA'nın Demirören Grubu'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.

Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi Eylül 2019'dan itibaren devralacaktır" denildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.