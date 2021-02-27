Demirören Holding, Azerlotereya yönetimini devraldı

Demirören Grubu, Azerbaycan Milli Piyangosu'nun yönetimi devraldı. Törene, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Azerbaycan Ekonomi Bakanlı Mikayil Jabbarov, Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Devlet Mül. Sor. Bşk. Vek. Matin Eynullayev katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören:

Sözlerime başlamadan önce tarihimizin en büyük dehşetlerinden biri olan Hocalı Soykırımı'nın 29. yılını yad ediyorum. Uluslararası yatırımlar için Azerbaycan'ın bize güvenmesinden gurur duyuyoruz. Bizim tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarımı da tebrik ederim. Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biriyiz. Şans oyunlarında ise dünyanın en büyük şirketlerinden biriyiz. Bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan'a aktaracak olmaktan mutluyuz.

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral:

Dünyada aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan çok devlet var ama hiçbirinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olduğu gibi büyük bir yakınlık göremiyoruz. Bizim ilişkilerimiz stratejik ortaklıklar ötesinde kardeşlik sözleriyle nitelendirilebilir. Gerçekten de bu kardeşliğimizi bütün dünya Azerbaycan'ın 44 gün süren büyük vatan muhaberesinde Yukarı Karabağ bölgesinde gördü. Türkiye, cumhurbaşkanlarımızın bize gösterdiği yolda Azerbaycan'a 44 gün süren savaş sırasında elinden geldiği bütün desteği verdi. Dün 29. yıl dönümünü andığımız Hocalı Katliamı için, Azerbaycan için hep adalet istedik.