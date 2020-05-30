Demirören Medya Grubu ile ilgili olarak sosyal medya ve bazı mecralarda manipülasyon amaçlı olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tip manipülasyon amaçlı haberleri yapanlar hakkında SPK nezdinde suç duyurusunda bulunmak da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvuracağımızı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da gerekli KAP açıklamasını yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.