DataExpert işbirliğiyle binlerce şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye tarafından gerçekleştirilen “En Etkin 50 CHRO (Chief Human Resource Officer)” araştırmasında listeye Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da girdi. İnsan kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan ve yüzde 68’i kadınlardan oluşan listede ulusal ve uluslararası pek çok şirketten başarılı isimler yer almakta.

Tüm markalarıyla üst düzey yönetimde kadın istihdamını teşvik eden bir yapılanma içinde olan Demirören Medya’nın kadın çalışanlara yönelik projeleri Karacaoğlu’nun listeye girmesinin temel nedenlerinden biri oldu.

Elif Karacaoğlu’nun aldığı bu başarıda, bu büyük medya grubunun özellikle pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmaların da önemli bir yeri var. Demirören Medya, 2020 yılında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi koşullarında çalışanlarının sağlığını her şeyin önünde tuttu. Bu dönemde uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiğini duyuran ilk medya kuruluşu ve tüm sektörler arasında da ilklerden biri oldu. Çalışanların çevrimiçi ortama uyum sağlayarak rahatlıkla işlerine devam edebilmesi için gerekli tüm çalışmaları teknoloji grubu, sağlık grup direktörlüğü yönetimi, ulaştırma ve bina yönetimi ekipleriyle koordine eden Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, uzaktan çalışmaya hızla adaptasyonu sağlayarak büyük bir başarı elde etti.

Hızla faaliyete geçen uzaktan çalışma koşullarında, çalışanların dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması gerçekleştirildi. Motivasyon güçlendirici etkinliklerle istihdamın sürdürülebilirliğine dair önemli işler ortaya konuldu. Uzaktan çalışmaya elverişli olmayan görevler için de yapı içinde, hijyen koşullarında önemli değişimler yapıldı.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu’nun ödüle layık görüldüğü zirve, 1 Haziran Salı günü CHRO Summit 2021 adıyla internet üzerinden düzenlendi. Zirve, Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yaptı.

Ne Dediler?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan: “Elif’in bu süreçteki çalışma koşullarıyla ilgili kurduğu tüm sistemler işlerimizi bir gün bile aksatmadan, sanki bir aradaymışız gibi yapmamızı sağladı.”

Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı: “Elif Karacaoğlu, İK’da çok önemli bir yeri olan bu araştırmada yer alarak hepimizi mutlu etti. Özellikle kadın istihdamının üst düzey yöneticiler arasında yaygınlaşması, her alanda bu başarıların daha çok gündemimizde olmasını sağlayacaktır.”

Posta Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli: “İnsan kaynağının ve çalışma disiplininin modern sistemlerle ne kadar etkin olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Demirören Medya’nın bu süreçte yaptığı çalışmalarla elde ettiği bu başarı, birçok kuruluşa örnek teşkil edecektir.”

Fanatik Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun: “Pandemi gerçeğiyle yüzleştiğimizde iş hayatının uzaktan çalışma modeline geçişini hızlıca entegre edilmesine katkı sağlayarak, hepimizin yüksek motivasyonda ve kolaylıkta çalışmamıza yardımcı oldu.”

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı: “Elif’in televizyon gibi bir sektörde, evden çalışabilme ortamını olabilecek en üst seviyede koordine edebilmiş olması, bu koşulları en iyi şekilde atlatmamızı sağladı.”

CNN TÜRK Genel Müdürü Murat Yancı: “Bu süreçte CNN TÜRK, izleyiciyle köprü oluşturarak hızlı ve şeffaf haberin ulaştırılmasında büyük rol üstlendi. İnsan kaynakları yönetimimiz, pandeminin zor şartlarında tüm çalışanlarımıza destek olarak, moral ve motivasyonlarını en yüksek seviyeye çıkardı. ‘İyi ki CNN Türk’te çalışıyorum’ duygusunun oluşmasında büyük rol oynadı.”