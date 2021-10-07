Demirören Medya Lisesi için tören

Türk ve dünya medyasının geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi için hayata geçirilen projenin imza töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın katılımıyla Pera Palace Oteli’nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Okulumuz 2022 yılı Eylül ayında eğitim-öğretime başlayacaktır. Öğrencilerimiz lise çağındayken gelecekteki meslek alanlarında eğitim alabilecekler. Yabancı kaynakları takip edebilen, dünya ile iletişim kurabilen öğrenciler yetiştirebilmek için okulun ilk yılında yabancı öğretmenler tarafından dil eğitimi verilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ise yaptığı konuşmada "Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Aynı kararlılıkla okullarımızı açık tutmaya çalışacağız. Öğretmenlerimizin iki doz aşı olma oranı bugün itibariyle yüzde 85'tir" ifadelerini kullandı.

Özer, sözlerine "Bu iş birliğiyle sektör temsilcileri mezunların kendilerine gelmelerini beklemiyor. Sektörün alanında uzmanlarının okullarda derslere girmesini sağlıyoruz. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitim liselerini tercih ediyor. Mesleki teknik eğitimde son 10 yılda tescili alınmış ürün sayısı 2,9 iken, 2021 yılında şu ana kadar 198 kadar patenti almış bulunuyoruz." şeklinde devam etti.

Özer, "Bugün mesleki eğitimde iletişim alanında yeni bir sayfa açıyoruz. İş birliğimiz kapsamında Demirören Medya Lisesi'nde sizlerle birlikte öğrencilerimizi sektöre hazırlayacağız. Bu iş birliği alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu iş birliğine verdikleri katkılar için Demirören Medya Yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.