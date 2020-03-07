Demirören Medya Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Buradayım" başlıklı sergide, Demirören Medya'nın farklı bölümlerinde çalışan kadınların fotoğrafları çekildi, sergilendi.

"Buradayım demek istedik"

Sergide konuşan Demirören Medya İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, "Demirören Medya ağırlıklı kadın çalışanları olan, kuvvetli ve büyük bir kurum. Biz burada sadece ekran önünden ibaret kadınlar olmadığımızı ve işin her aşamasında hepimizin ayrı ayrı katma değerimizin olduğunu görselleştirmek istedik. İşlerimizi yaparken anlamlarımızı bir daha tanıtmak istedik. Mümkün olduğunca da isimlerimizle 'Buradayım' demek istedik" dedi.

"Kadınlar işlerini gerçekten çok iyi yapıyorlar"

Fotoğraflar, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün'ün objektifinden yansıdı. Çekimler hakkında bilgi veren Aygün, "Ben bir kez daha anladım, kadınlar işlerini gerçekten çok iyi yapıyorlar. Çalışma ortamındaki kıyafetleriyle fotoğrafladık. Yani özel bir kostüm ya da makyaj yapmadık. Tüm kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Buradayım" sergisi, Demirören Medya çalışanları için unutulmaz bir anı oldu.



